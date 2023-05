Tiago Pinto, voci sulla Premier

L'indiscrezione del giorno, in arrivo dal Portogallo, descrive Tiago Pinto sulla lista del Liverpool. Intanto il general manager della Roma, aspettando la redistribuzione definitiva dei poteri con la nuova arrivata Lina Souloukou, ha finalizzato un'operazione di mercato importante, ingaggiando il centrocampista franco-algerino Aouar a parametro zero, e sta scandagliando il mercato svincolati per concludere altri affari.

Il primo obiettivo è il difensore centrale mancino che Mourinho chiede da un paio d'anni: Evan N'Dicka, classe '99 che si libera dall'Eintracht Francoforte. La Roma ha incontrato tre volte i manager ed è ora convinta di poter andare a dama. Pronto un contratto di cinque anni da 2 milioni netti, compresi i bonus facili.

Possono finire sul mercato Abraham e Ibañez più alcuni giovani che Mourinho ha valorizzato. Probabilmente Volpato.

A sostenere il bilancio può arrivare in soccorso l'Europa League. Anche per ragioni economiche è fondamentale per la Roma raggiungere la finale di Budapest, che da sola frutterebbe circa 5 milioni di premio tra bonus Uefa e market pool.

Ma soprattutto trascinerebbe il club a una vittoria di distanza dalla Champions, alla quale accederà come testa di serie la vincitrice del torneo. Parliamo di una torta da 50 milioni che può cambiare il futuro della squadra.