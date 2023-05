Tentazione Dybala dal primo 1’. Mourinho si gioca tutto con il Bayer

Tra pretattica e cautela, Mourinho alla vigilia della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen lascia aperto il dubbio relativo all’argentino. Questa mattina ci sarà il provino decisivo. La Joya spinge per partire dal 1′ ma il portoghese ieri ha voluto frenare gli entusiasmi. Roma-Bayer Leverkusen è il primo atto di una sfida da tutto per tutto. Mourinho lo sa, per questo proverà fino all’ultimo a giocarsi le sue chance con i migliori giocatori. Il che vuol dire Dybala titolare. Per il resto formazione confermata con Celik a destra, Matic e Bove in mediana – Wijnaldum pronto a subentrare – e Spinazzola a sinistra. In difesa ancora Cristante difensore centrale insieme a Mancini ed Ibanez. Smalling sarà certamente out questa sera. (...) L’obiettivo del 31 maggio è ormai fissato nella mente del portoghese. Che alla vigilia è apparso loquace e tranquillo, esattamente come lo scorso anno prima del Leicester. Le semifinali europee sono il suo salotto (12esima in carriera), sebbene la Roma ci arrivi incerottata. Perché il futuro è tutto da scrivere. Ma dopo l’Europa League. Solo si saprà su quale panchina siederà la prossima stagione. L’allenatore è sulla lista del Psg e le voci di un suo approdo a Parigi continuano a rincorrersi. (...)

(La Repubblica)