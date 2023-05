T’amo mio Bove: il bambino di Mourinho fa volare la Roma

A Mourinho è servito il salvataggio sulla linea di Cristante e un gol del meno atteso dei suoi, uno dei “bambini” che ha coltivato a Roma. E che ha giocato solo perché la sorte ha tolto uno dopo l’altro Smalling, Llorente, Kumbulla, e costretto Cristante a scivolare in difesa lasciando un buco a centrocampo. Un buco riempito da Edoardo Bove di anni venti, che in Europa fino a ieri non aveva segnato mai. Mica male una semifinale di Europa League per iniziare. Anche perché davanti è impossibile trovare qualcun altro che faccia gol: Belotti e Abraham, in due, segnano mediamente un gol ogni tre partite e mezzo. [...]

(La Repubblica)