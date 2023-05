Tammy, l’ultima speranza

Forse il suo tempo è scaduto e, come noto, la sua avventura nella Roma sta volgendo al termine. Tammy Abraham ha voglia di Premier, non lo ha mia nascosto in passato. (...) Il ragazzo ha sofferto più del dovuto la concorrenza di Belotti, un po' perché in condizione eccellente non è mai stato. Il Mondiale saltato poi, ha dato un colpo finale al morale, già minato da questioni personali e private. Il Tammy visto contro il Milan, tuttavia, aumenta i rimpianti, suoi e della Roma: è vero, fino al gol, è stato pasticcione come spesso gli è capitato, ma quell'urlo al minuto 94, che stava per regalare la vittoria alla Roma e che ha fatto impazzire l'intero Olimpico, ce lo abbiamo ancora negli occhi. Ad Abraham ora, comunque vada, si chiede l'ultimo/gli ultimi acuti, prima degli eventuali saluti. Sabato all'Olimpico non è sfuggita le presenza di osservatori (ManUnited e Psg) internazionali per osservare proprio Tammy. (...) Lo vedremo dopodomani sera a Monza al centro dell'attacco, contro una squadra insidiosa e in una Roma che ha bisogno assoluto dei tre punti. Servono i gol e di sicuro un attaccante come lui che vive per il gol, dopo Roma-Milan avrà dentro qualcosa in più. Lo scorso anno in questa fase ha messo lo zampino in ogni partita che ha contato. Vista la situazione dell'infermeria, Abraham diventa quasi l'ultima speranza per restare ancora galla e sperare in un posto in Champions. (...)

(Il Messaggero)