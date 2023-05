Svilar in porta, Belotti davanti e poi i bambini

Al Franchi lo Special One risparmierà gran parte dei suoi titolari, lasciando probabilmente nella Capitale Lorenzo Pellegrini, Spinazzola e Dybala. Il giovane Keramitsis va verso la prima da titolare in A, mentre Llorente è pronto a riprendersi quella maglia che, dal primo minuto, gli manca dal 90° giocati con l'Atalanta.

Dalla linea difensiva "tipo", dovrebbe fare uno sforzo solamente Ibañez. In mezzo al campo spazio a Tahirovic e Camara. Sulla trequarti Volpato spera in una chance, mentre Solbakken è più sicuro di averla, e in in attacco sarà Belotti a fare gli straordinari con Abraham di supporto a partita in corso.

Capitolo fasce: a destra Celik va gestito - al suo posto pronto Missori - ma anche Zalewski, sull'altra corsia potrebbe essere uno di quelli a cui concedere la staffetta in vista del Siviglia. In porta spazio a Svilar.

