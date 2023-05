Suso: “Noi in Europa siamo rispettati ma Mourinho ha uno squadrone”

GASPORT - Suso sembra avere l’Italia nel destino. I 5 anni in Serie A tra Milan e Genoa, e in Europa League col Siviglia le sfide contro Roma e Inter nella vittoria a porte chiuse del 2020, la Juventus e ancora la Roma in questa edizione. Il calciatore ha rilasciato un'intervista al quotidiano. Queste le sue parole:

Come sarà questa finale?

"Complicata, come ogni finale. E la cosa vale ancor di più contro questa Roma: mi aspetto una partita di massimo equilibrio che sarà decisa da dettagli minimi. Per noi la chiave sarà giocare con intensità dall’inizio, cercando di misurare il nostro impeto"

Chiavi della gara?

"Partire bene, forti, concentrati al massimo. Nelle finali bisogna entrare in campo al 200%".