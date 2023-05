Stadio Roma, Veloccia (ass. Urbanistica): “Stadio entro il 2027? Difficile ma è un obiettivo stimolante”

LA REPUBBLICA - Il 9 maggio l’assemblea capitolina ha dato il via libera per il pubblico interesse sul progetto del nuovo stadio della Roma. Intervistato dal quotidiano, ne ha parlato l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia. Questo uno stralcio delle sue parole.

(...)

Assessore, che segnale è il pubblico interesse?

“Abbiamo dimostrato che qui si può investire lavorando con trasparenza e senza proclami. Abbiamo scommesso su un’area pubblica senza aggiungere nulla alle cubature esistenti. Ora palla alla Roma, siamo fiduciosi che segua le prescrizioni.”

Cosa non la convince ancora?

“Ci sono punti come la mobilità, le aree verdi e la valorizzazioni dei reperti archeologici così come la salvaguardia del Pertini. Bisogna avere pazienza e fiducia, non sono preoccupato.”

(...)

Riuscirà la Roma ad inaugurare lo stadio per il centenario?

“Si tratta di un investimento da 582 milioni di euro, è un’opera complessa. Siamo davanti ad un traguardo ambizioso e stimolante, perchè no?”.