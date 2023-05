Stadio della Roma, via libera dell'aula per "interesse pubblico"

L'assemblea capitolina ha approvato ieri con 32 voti favorevoli su 35 (tre gli astenuti) il pubblico interesse per lo stadio della Roma a Pietralata: «Un gol per la città», ha commentato il sindaco, Roberto Gualtieri. Non hanno partecipato al voto il M5S e la Lista civica Raggi, mentre Lega e FdI hanno preferito non esprimersi manifestando le proprie obiezioni in dichiarazione finale. Tra le opposizioni hanno invece deciso di sostenere la delibera Iv, Udc-FI e la Lista civica Calenda.

Al termine del dibattito-fiume, è intervenuto Gualtieri che ha ribadito come l'opera rappresenti «la ricucitura di una ferita urbanistica (lo Sdo, il Sistema direzionale orientale mai realizzato, ndr)» creatasi a causa «di una pianificazione che non ha avuto corso». Il primo cittadino ha ringraziato tutti, anche le opposizioni.

Tra le proposte accolte, una serie di punti inderogabili che puntellano il maggiore coinvolgimento dei Municipi II e IV, un numero adeguato di parcheggi pubblici, la garanzia che almeno il 50% degli spostamenti da e verso l'impianto sportivo avvenga tramite i mezzi di trasporto pubblico, le infrastrutture stradali e trasportistiche, la massima accessibilità all'ospedale Pertini e l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per ridurre l'impatto acustico, l'assetto paesaggistico e la variante urbanistica.

Gualtieri ha inoltre sottolineato la sostenibilità economica del progetto: «Un investimento privato molto significativo per un'opera importante di interesse pubblico: non un euro di soldi pubblici verrà speso, 528 milioni di investimenti privati giungeranno in questa città per la realizzazione dello stadio e non un metro quadrato in più verrà edificato».

L'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, guarda già ai prossimi step: «Adesso la palla l'abbiamo ripassata di nuovo alla Roma. Secondo me è un bell'assist perché la delibera è molto importante, molto ricca». La società giallorossa dovrà elaborare il progetto definitivo tenendo conto dei punti cardine, tra cui la vivibilità del quadrante, la sostenibilità e la piena accessibilità dell'ospedale Pertini.

(Corsera)