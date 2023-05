Stadio della Roma, oggi delibera in aula (con gli aggiustamenti)

Approda oggi in Aula la delibera sullo stadio della Roma a Pietralata, dopo che ieri il sindaco si è confrontato con la maggioranza e l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, ha incontrato i partiti di opposizione. La compagine dem presenterà un maxiemendamento con una serie di aggiustamenti: per quanto riguarda i parcheggi si punta ad applicare la normativa del Coni che prevede siano tarati sulla capienza massima dell'impianto. Altro tema sensibile, la mobilità: almeno il 50 per cento degli spostamenti dovrà avvenire tramite il trasporto pubblico. Sono previsti, inoltre, la riqualificazione della stazione Quintiliani della metro B e il rifacimento dei percorsi pedonali e ciclabili nell'area circostante per raccordarli con lo stadio. Per mitigare l'impatto acustico il sindaco ha ribadito l'importanza di utilizzare le migliori tecnologie a disposizione.

Nello schema di convenzione verranno inseriti l'obbligo di esecuzione delle opere a carico del concessionario, incluso l'esproprio dei terreni, e il divieto di cedere a terzi il diritto di superficie per tutta la durata del contratto. Capitolo verde pubblico: il presidente della commissione Sport, Nando Bonessio, ha caldeggiato la conservazione del paesaggio come soluzione da preferire alla realizzazione di giardini o playground; la questione verrà discussa nell'ambito del processo partecipativo che coinvolge i residenti.

Oggi il M5S presenterà 25 emendamenti, FdI ne ha in serbo una quindicina e sembra orientato ad astenersi dal voto.

(Corsera)