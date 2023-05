Stadio della Roma, il voto sul progetto in Comune slitta a martedì

La discussione in Aula sulla delibera del pubblico interesse sullo Stadio della Roma slitta a martedì 9 maggio. Ieri infatti l'Assemblea Capitolina, dopo un intenso pomeriggio di riunioni, non ha potuto affrontare l'argomento. Bisognerà aspettare ancora per arrivare «al giro di boa», come l'ha definito l'assessore all'urbanistica, Maurizio Veloccia, sicuro che «sono tanti gli aspetti che definiscono l'interesse pubblico di questo progetto». In Aula a riguardo erano arrivati 70 emendamenti. (...) Il Campidoglio vuole aumentare il più possibile la percentuale di tifosi che dovrà arrivare con il trasporto pubblico. Poi c'è la salvaguardia della funzionalità del Pertini, sia in termini di accessibilità che di protezione acustica, e la necessità di dotare l'impianto di sufficienti parcheggi. Per arrivare agli espropri dei terreni dei privati, che dovranno essere a carico del club. (...)

(La Repubblica)