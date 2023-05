Stadi di allucinazione

Ventinove stadi nuovi negli ultimi 25 anni per un investimento di oltre un miliardo di euro. La nazione che può togliere l'organizzazione degli Europei di calcio del 2032 all'Italia è la Turchia, dove non sono stati con le mani in mano. In Italia, invece, nel medesimo periodo ne sono stati costruiti solo cinque e da anni, tra pastoie burocratiche e contrasti tra club e amministrazioni locali, si trascinano autentiche telenovele come quelle del nuovo impianto della Roma, di quello di Milano o della ristrutturazione di Firenze. […] Appartiene invece alla letteratura dell'orrore quello che è capitato alla Roma di James Pallotta, che nei suoi nove anni nella Capitale ha tentato inutilmente di costruire un nuovo impianto, nonostante l'amministrazione di Ignazio Marino avesse approvato il progetto di Tor di Valle nell'ormai lontano 2014. Dall'estate del 2020 è arrivata la famiglia Friedkin, che ha presentato un progetto a Pietralata affidato allo studio americano di architettura Populous, quello che ha firmato altri stadi come il Tottenham Stadium a Londra o la Coca-Cola Arena a Dubai. La nuova casa dei giallorossi prevede fino a 62 mila posti, spazi per convegni, museo della Roma, attività commerciali, un asilo, palestre e un centro medico. Il costo previsto è di 580 milioni e i ricavi annui a regime sono di almeno 70 milioni. 119 mag-gio, il consiglio comunale ha approvato il progetto (con modifiche) e adesso si aspetta che la Regione Lazio convochi la conferenza decisoria. Se tutto fila liscio, si apriranno i cantieri entro il 2024. A dieci anni dal primo semaforo verde del Campidoglio.

(panorama)