Sorpresa Spinazzola, recupera e gioca. Davanti ElSha si candida per un posto

Spinazzola ha recuperato. E ad oggi è il grande favorito a ricoprire la fascia sinistra. A restare fuori, sarà Zalewski. Una rimonta clamorosa dell'ex atalantino che dopo aver riportato un fastidio al quadricipite sinistro nel match di Leverkusen è rimasto a guardare sia contro la Salernitana che sabato a Firenze.

Più dubbi in avanti. Perché se è vero che il nodo tra Llorente e Ibañez verrà sciolto in extremis, con Dybala, che a meno di grandi sorprese partirà dalla panchina, va scelto il partner di Abraham. Le opzioni più gettonate sono quelle di El Shaarawy vicino a Abraham, oppure Pellegrini al fianco del centravanti inglese, con una mediana da combattimento. Non dovrebbe cambiare invece il modulo, il 3-5-2, anche se il 4-1-4-1 di Firenze è piaciuto molto.

(Il Messaggero)