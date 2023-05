Siviglia spavaldo: “Vinceremo noi”

[...]ù Spavaldo, sicuro di sé, forte di sei finali vinte su 6, il numero uno del club andaluso racconta addirittura come abbia già preso l’appuntamento con il pittore che nel suo studio dovrà modificare il dipinto che lo ritrae con le coppe vinte. Proprio gli ultimi due scalpi, portano la firma del terzo tecnico stagionale scelto dall’ex ds della Roma, Monchi : José Luis Mendilibar. Che rispetto al presidente, si approccia al match di questa sera certamente con ottimismo ma anche con la tranquillità di chi sa che il più lo ha già fatto: “Mi sto godendo il calcio da quando sono arrivato al Siviglia, sia in campionato sia in Europa League. Spero di finire queste due partite divertendomi. Sono convinto che abbiamo possibilità di vincere. Il rispetto per la Roma e per Mourinho è massimo ma anche altre volte ho avuto l’idea che fosse difficile. Adesso invece ho in mente che possiamo vincere»”. [...]

(Il Messaggero)