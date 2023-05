Siviglia, Gomez: "Nessuno vuole la coppa più di noi. Mourinho? L'esperienza conta fino a un certo punto"

GASPORT - Intervistato dal quotidiano sportivo, il fantasista del Siviglia, Alejando 'Papu' Gomez, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida tra gli andalusi e la Roma, valida per la finale di Europa League. Queste le sue parole:

Partiamo dalla finale di Budapest tra Roma e Siviglia?

«No, partiamo da Doha. Quando ero lì con la Coppa del Mondo in mano ho pensato all'Italia, e ai casi della vita. Nel 2015 il ct azzurro Ventura mi chiese se volevo giocare con l'Italia. Gli dissi di sì. Poi venne fuori che quando avevo giocato con l'Argentina Under 20 (e vinto il Mondiale) non avevo la doppia cittadinanza, requisito necessario in caso di eventuale cambio successivo. La mia richiesta fu bocciata dalla Fifa. Se l'avessero accettata io il Mondiale del 2022 l'avrei visto in tv. E invece l'ho giocato e l'ho vinto».

[...]

E José Luis Mendilibar?

«Una persona bella e semplice. Dice ciò che pensa. È un basco, può sembrare brusco, ma mi piace proprio perché è diretto. Ci ha portato tranquillità e sicurezza».

Mourinho ha 225 panchine europee, Mendilibar 6.

«L'esperienza conta fino a un certo punto: Scaloni non aveva allenato nessuno. Con lui abbiamo vinto Copa America, Finalissima e Mondiale».

Che finale si aspetta?

«Difficile, chiusa. Le italiane sanno difendersi, la Roma di più. Ha furbizia ed è brava in contropiede. Ci lasceranno la palla, dovremo farne buon uso».

E Dybala?

«Con lui o senza di lui la Roma cambia molto. Aveva bisogno di aria nuova e tra la passione di Roma e la protezione di Mourinho è tornato quello di una volta. Certo, Palomino gli ha dato un bel colpo, vediamo se si riprende».

E voi? Siamo in Siviglia League?

«Si, non c'è nessun club che vuole questa coppa più del Siviglia. E a me personalmente manca un titolo qui in Europa».

[...]