Siviglia, chi si rivede: Monchi e Lamela

(...) Mendilibar è una scelta di Monchi, il grande ex insieme a Erik Lamela, firma del successo sulla Juve. Monchi a Roma ha combinato disastri - l'operazione-Pastore bruciò l'incasso della vendita di Alisson, fallimentare anche l'operazione Nzonzi - ma a Siviglia e tornato in alto. Mendilibar è il terzo manager stagionale dei "figaro", dopo Lopetegui e Sampaoli. Ha una visione moderna del calcio, pratica il 4-2-3-1 e andò un giorno a studiare Mourinho al Real. (...) Ma la pedina decisiva per la risalita è stato il il francese Badé, acquistato a gennaio: ha sistemato la difesa. Un mix giovani anziani: cocktail pericoloso. (...)

(Il Messaggero)