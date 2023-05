Si rivede Dybala. Abraham punta il Leverkusen

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Un giorno di riposo e poi testa all'Europa League.

Nonostante gli impegni ravvicinati e una semifinale d'andata da preparare, Mourinho ha deciso di concedere ai suoi ragazzi la domenica libera. Il raduno a Trigoria è infatti fissato per domani alle 11, quando i giallorossi si ritroveranno per il primo allenamento in vista della gara di giovedì. E lo Special One prova a recuperare delle pedine fondamentale. Oltre all'esordio in campionato di Pisilli e Missori - che aveva già debuttato in Conference lo scorso anno - nella partita di ieri il tecnico ha infatti ritrovato, seppur non al 100% della condizione, Belotti e Dybala. Il centravanti, nonostante la frattura alla cartilagine

costale, è rimasto in campo per sessanta minuti, quando, stremato, ha lasciato il posto ad Abraham. Poco più di venti minuti invece per Dybala. L'attaccante argentino, ancora alle prese con dei problemi alla caviglia, ieri è tornato in campo e ha messo nelle gambe minuti fondamentali.