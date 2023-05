Sì al pubblico interesse. Il sindaco Gualtieri: "È un gol per la città"

Roberto Gualtieri, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea comunale della delibera sul Pubblico Interesse relativo al nuovo stadio della Roma che sorgerà a Pietralata, parla di un via libera che «rappresenta un gol per tutta la città». L'assenso è arrivato con 32 voti a favore (più 3 astenuti) su 35 consiglieri presenti.

«Siamo entrati in una fase attuativa per un'opera che Roma attende da tanto tempo - spiega -. È un investimento non a carico dei contribuenti, senza cubature aggiuntive e in un'area da riqualificare e in cui ci sono già infrastrutture». Rispetto alla delibera approvata in giunta, ci sono tutte una serie di prescrizioni su mobilità, parcheggi e ambiente che danno garanzie agli amministratori, senza contare che una volta elaborato il progetto tornerà in aula per un nuovo via libera. «Siamo stati rapidi e la società è stata seria. Andremo avanti in tempi sostenuti. Ora aspettiamo il progetto».

La Roma fa sapere che prima della fine dell'anno il progetto dello studio londinese «Populous» sarà pronto. L'idea di base resta la stessa: giocare la prima partita nel nuovo stadio nel 2027-28. Perciò, dopo che la Conferenza dei Servizi avrà dato il via libera, alla fine del 2024 si ipotizza che possa essere posta la prima pietra.

I circa 530 milioni che i Friedkin hanno stanziato saranno "dislocati" in modo differente a seconda elle nuove prescrizioni, ma è probabile che la proprietà sia pronta a fare un nuovo sforzo per gli espropri e le esigenze che potranno emergere. Domani Gualtieri e i Friedkin si stringeranno la mano allo stadio. E sarà il vero segnale per l'«avanti tutta».

