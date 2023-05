Serra salvo, deferimento improcedibile

IL TEMPO (M. CIRULLI) - «Improcedibile il deferimento per l'arbitro Marco

Serra». Così si è pronunciato il Tribunale Federale Nazionale sul sito della Figc. L'udienza, iniziata nella mattinata di ieri, è durata due ore. Alla base della decisione ci sarebbe un errore tecnico riguardante l'inizio della procedura, avvenuto in ritardo rispetto ai tempi necessari per il corretto svolgimento del processo. Serra era stato deferito dalla Procura lo scorso 28 febbraio, durante la partita tra Cremonese e Roma, quando l'arbitro della sezione di Torino - in quel caso in veste da quarto uomo - aveva tenuto «un comportamento inopportuno, ingiurioso e offensivo» contro Mourinho a bordo campo. L'indagine partì proprio in occasione di quel post-partita, quando

Mourinho, dopo aver rimediato un cartellino rosso - la squalifica, inizialmente sospesa, costrinse lo Special One a non potersi sedere in panchina al derby e con il Sassuolo all'Olimpico - si lamentò in conferenza stampa dell'operato di Serra.