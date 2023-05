Serie A, obiettivo a 1.2 miliardi per i diritti tv

Via libera dell'assemblea della Lega Serie A al bando per i diritti tv. Verranno proposti ai broadcaster otto pacchetti per i diritti televisivi dalla stagione 2024-2025 con l'obiettivo di incassare almeno 1,2 miliardi all'anno per la cessione delle immagini per un triennio.

Gli otto pacchetti sono differenziati tra loro e prevedono decine di opzioni diverse. De Siervo ha confermato la presenza di un pacchetto che prevede «nove gare in co-esclusiva e second peak del sabato sera che potrà essere trasmesso per la prima volta anche in chiaro». Si arriva poi però anche «modelli più accattivanti», come ha spiegato De Siervo, «con otto gare in esclusiva a un operatore e due partite a un secondo operatore».

L'ad ha spiegato che la Lega conta di pubblicare il bando prima della finale di Coppa Italia, poi ci sarà circa un mese per la presentazione delle offerte. Se le offerte non saranno soddisfacenti si partirà a luglio con le trattative private.

Una via porta alla selezione di un intermediario che possa gestire la cessione dei diritti televisivi. Ma se anche questa soluzione non dovesse portare ai risultati sperati si andrebbe verso il canale della Lega.

(Milano Finanza)