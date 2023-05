Senza di lui una squadra più coperta. Celik si salva: nessuna lesione

Mancano solamente due giorni a Bayer Leverkusen-Roma e da oggi José Mourinho spingerà al massimo per preparare la squadra alla partita (fin qui) più attesa della stagione. La squadra comincerà a fare sul serio dopo il lavoro di scarico di ieri che ha permesso al gruppo di recuperare le energie.

C'è ottimismo sulle condizioni di Celik: dai primi esami non risultano lesioni all'adduttore. Oggi probabilmente non si allenerà in gruppo, ma potrebbe partecipare alla rifinitura. Nel caso in cui non dovesse farcela, giocherà Zalewski sulla fascia destra.

Il grande dubbio resta Dybala, il quale giocherebbe al fianco di Abraham, ma in caso di panchina Mourinho potrebbe optare per una maggiore copertura della squadra. Il tecnico potrebbe utilizzare Pellegrini da seconda punta, in modo da avere un ulteriore calciatore da utilizzare sia in fase di copertura sia di impostazione del gioco. A centrocampo dovrebbero esserci Matic, Bove e Wijnaldum, che ha dato piena disponibilità e vuole dare il suo contributo per passare il turno.

Spera di poter aiutare la squadra anche Smalling, che da oggi aumenterà i carichi in allenamento per poter essere convocato per la trasferta.

