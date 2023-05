Se la finale è un affare di Famiglia

Un gol di vantaggio da difendere, una finale da centrare. Novanta o forse più minuti per impadronirsi del 50% dell'Europa League. Appuntamento di gran lusso per la storia della Roma, non soltanto per la stagione del gruppo di José Mourinho. Con una marea di scintillanti ragionamenti a corredo dell'eventuale conquista del traguardo finale. Prestigio, fama e tanti soldi, per citare i più immediati .e affascinanti. Compito facile, a Leverkusen? Manco per niente, come sempre capita in Europa. (...) Al di là di chi andrà in

campo, ci sarà bisogno di una Squadra. E la s maiuscola non è casuale. Servirà come il pane la Famiglia, tante volte evocata da Mou. Traguanli come la finale di a raramente si raggitmgono con il supporto della casualità: dietro certe imprese c'è costantemente un mix di tecnica, tattica e, come detto, di testa. Anzi, di teste. Cioè di partecipazione. Di coesione. Li Roma, lo dimostrano i suoi numeri, non ha mai brillato per perfezione sul piano del gioco, ma i suoi giocatori poche volte hanno deluso sul piano della prestazione. (...)

(corsera)