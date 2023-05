Scudetto 1983, sfilata degli ex campioni

Prima dell’inizio del match contro l’Inter, in uno stadio Olimpico ancora una volta esaurito, ci sarà un momento dedicato alla celebrazione dei 40 anni dalla conquista del secondo scudetto della storia romanista. I protagonisti di quello storico titolo, ad eccezione di Falcao e Ancelotti, e forse Prohaska, intorno alle 16.30 sfileranno per ricevere l’applauso dei tifosi, nel ricordo anche del capitano Di Bartolomei e di Maldera. Ieri sera invece cena organizzata dalla Roma a cui hanno partecipato gli ex tricolori e le rispettive famiglie.

(Corsera)