Salernitana, Candreva: "Salvezza meritata, ora vogliamo chiudere la stagione nel migliore dei modi"

GASPORT - Antonio Candreva, centrocampista della Salernitana, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo. Tra i vari temi trattati, il calciatore si è soffermato sulla stagione dei campani, che hanno conquistato la salvezza in virtù della sconfitta dell'Hellas Verona in casa dell'Atalanta. La Salernitana sarà il prossimo della Roma e la sfida andrà in scena allo Stadio Olimpico domani alle ore 18:30. Ecco le sue parole.

Antonio, anche grazie a lei la Salernitana è arrivata in porto. Da ieri la salvezza è aritmetica.

"È stata una stagione positiva, ce la siamo meritata. La Salernitana sta facendo un importante percorso di crescita, che però non è finito. Vogliamo chiudere la stagione nel migliore dei modi".

Cos’è cambiato con Sousa?

"Abbiamo finalmente trovato continuità di risultati cercando di imporre il nostro gioco su ogni campo. In generale ci è mancata solo un po’ di convinzione: alcuni pareggi sarebbero potuti essere vittorie, ma non siamo rimasti attaccati alla partita per 90 minuti".