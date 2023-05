L'esterno della Salernitana, Pasquale Mazzocchi, capitano della squadra campana, prossima avversaria della Roma, ha parlato della sua stagione e della sfida contro i giallorossi: "Giocare all'Olimpico è sempre emozionante, possiamo dimostrare di nuovo il nostro valore. Per me sarà un'ocasione per mettermi in mostra in ottica Nazionale e far vedere che sto bene"

(corsport)