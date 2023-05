Rui Patricio e Dybala a casa, Wijnaldum cerca minuti

Che la Roma abbia fatto una scelta per questo finale di stagione lo dimostrano le scelte di Mourinho, che ha lasciato a casa Rui Patricio e Dybala per precauzione. Il portiere deve riposare, l’argentino resta a Trigoria per sistemare la caviglia sinistra ed evitare qualsiasi problema. Lui è troppo importante per la sfida di giovedì e in questi giorni farà visita ad Alcaraz, suo grande amico. Resteranno a riposo anche Spinazzola e Matic, forse Mancini, mentre Pellegrini dovrebbe fare staffetta con Camara (da capire chi partirà dal via). Così in campo ci sarà spazio per due baby come Missori e Tahirovic e poi Wijnaldum, che Mou farà giocare per un pezzo di gara per fargli mettere dentro minuti e ritmo. Davanti, infine, spazio a Solbakken in coppia con Belotti.

(gasport)