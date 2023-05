Roma, Wijnaldum e Dybala in gruppo. Abraham titolare

Per José Mourinho la doppia buona notizia in vista del match di andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen (giovedì all’Olimpico, ore 21), è il ritorno in gruppo di Paulo Dybala e Gini Wijnaldum. [...] Sono entrambi disponibili per la coppa, ma probabilmente partiranno dalla panchina e proveranno a dare il loro contributo a partita in corso. Chi ci sarà dall’inizio, visto che con l’Inter ha giocato solo 15 minuti, è Tammy Abraham. Il gol segnato al Milan è stato un piccolo segnale di risveglio e gli sono rimaste poche partite per riscattare una stagione insufficiente dal punto di vista realizzativo. [...]

(corsera)