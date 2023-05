Roma, una coppa che vale 80 milioni

Denaro e prestigio, ecco quanto vale la finale di Europa League. La somma che entrerà nelle case della Roma se dovesse arrivare a Budapest si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Gli occhi della Uefa sono puntati sulla società dei Friedkin per via del Fair play finanziario non rispettato negli anni passati. Incombe una multa di 35 milioni, di cui 30 per adesso sono "congelati" e altri 5 sono stati già scalati dai premi ricevuti. I ricavi derivanti dalle partecipazioni europee sono dei bonus che la Uefa elargisce in base all'andamento nella competizione. Si basano su partecipazione, ranking storico/decennale e market pool.

Solo per aver partecipato all'Europa League, Friedkin ha incassato 3,63 milioni a cui si aggiungono altri 3,96 di ranking storico. La cifra totale prevista del market pool, invece, è di 69,75 milioni che sarà divisa in tante quote quante sono le federazioni rappresentate da almeno un club nella fase a gironi. E dato che quest'anno c'erano 23 nazioni, alla Roma dovrebbero entrare 3,7 milioni. Ci sono, infine, i bonus risultati: circa 2,2 milioni a cui vanno aggiunti 500 mila euro per gli spareggi, 1,2 milioni per gli ottavi e 2,8 per le semifinali. In caso di accesso in finale entrerebbero altri 4,6 milioni, inoltre, alla vincente ne verrebbero versati altri 4.

Sommando tutti i premi e detraendo la sanzione di 5 milioni, Friedkin potrebbe contare su un tesoretto di 19,42 milioni. Da questo conteggio non sono stati considerati i ricavi da biglietteria.

C'è poi un altro fattore che va considerato ed è la qualificazione in Champions in caso di vittoria. Dunque, se la sola partecipazione alla finale garantisce circa 20 milioni, vincerla potrebbe sbloccare guadagni di oltre il doppio. Solo per disputare la Champions, i giallorossi incasserebbero circa 45-50 milioni. La Uefa verserà 15,64 milioni alle partecipanti, poi ogni vittoria vale 2,8 milioni, un pareggio 930 mila euro e il denaro rimasto verrà ripartito con i club in misura proporzionale al numero di vittorie. Anche in Champions c'è il ranking decennale e il market pool. Infine, i ricavi da stadio che potrebbero salire. Se poi la Roma dovesse qualificarsi ai turni successivi sono previsti 9,6 milioni per gli ottavi, 10,6 per i quarti, 12,5 per la semifinale è 15,5 per la finale.

