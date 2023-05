Roma, testa a Leverkusen. Mou: "Orgoglioso dei ragazzi"

«Se mi chiedete se vorrei avere Orsato la prossima gara dico di sì, ma oggi ha sbagliato, sia lui che il Var, perché su Ibañez c'era rigore». Così Mourinho, al termine dello 0-0 di Bologna.

In vista di Leverkusen, la Roma ha fatto un'altra partita logica, accorta, cercando di pescare l'episodio giusto. «Ma sono orgoglioso», ha rivendicato Mou.

L'obiettivo è la finale di Europa League: «I tifosi mi devono sentire. Ho sempre detto che non avevamo il potenziale per arrivare fino in fondo in due competizioni. Dybala per giovedì è un grande dubbio».

(La Repubblica)