ROMA-SALERNITANA: le probabili formazioni dei quotidiani. Belotti titolare, Dybala dalla panchina. Missori e Tahirovic dal 1'

Con la finale di Europa League in tasca, la Roma si rituffa nel campionato con l'obiettivo di rincorrere le flebili speranze quarto posto. Contro la Salernitana sarà turnover per i giallorossi. Partirà dalla panchina l'uomo più atteso, Paulo Dybala, che avrà comunque minuti a disposizione. Tra i pali, dopo la gara di Bologna, torna Svilar. In difesa Mancini, Ibanez e uno tra Cristante e Smalling. Sulla destra si rivede Missori, con Zalewski sull'altra corsia e la coppia Tahirovic-Camara al centro. Sulla trequarti turno di riposo per Pellegrini, che lascerà spazio a Wijnaldum al fianco di Solbakken. In avanti Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Cristante, Ibanez; Missori, Camara, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, Wijnaldum; Belotti

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Missori, Camara, Tahirovic, Wijnaldum, Zalewski; Dybala, Belotti

LEGGO - Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Missori, Camara, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, Wijnaldum; Belotti

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Missori, Tahirovic, Bove, Zalewski; Dybala, Solbakken; Belotti

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Cristante, Ibanez; Missori, Tahirovic, Camara, Zalewski; Solbakken, Wijnaldum; Belotti.