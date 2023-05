Nello scorso weekend il general manager Tiago Pinto ha incontrato Tan Kesler, vicepresidente dell’Hull City. Lo scopo della visita da parte del turco, secondo quanto riportato daòla testata giornalistica inglese, è stato quello di discutere di una possibile collaborazione tra i due club per quanto riguarda il settore giovanile attraverso scambi per maturare esperienze nel calcio professionistico. In ballo c'è anche un possibile incontro in estate per giocare un'amichevole.

