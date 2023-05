Roma, pari e graffi: "Quarto posto? Serviva Gesù"

C'è una sola partita tra la gloria e il fallimento, tra una stagione trionfale e un fiasco. Il 2-2 con doppia rimonta sulla Salernitana certifica quello che avevano capito ormai tutti: che la finale d'Europa League è un Giano bifronte che da una parte distrae la Roma, dall'altra la tiene in vita. La seconda coppa in due anni proietterebbe Mourinho nell'empireo della storia del club, e forse del calcio italiano.

Ma di contro, perdere la Coppa vorrebbe dire restare senza nulla: il pari con la Salernitana cancella la residua speranza di un posto in Champions, anche se per Mourin-ho no, quello non era un obiettivo:

«Fare la Champions con 7 milioni di euro spesi sul mercato non è un miracolo, ma è Gesù Cristo che è arrivato a Roma ed è andato a fare una passeggiata in Vaticano». E per certificare il concetto, José ha messo all'angolo il dg Tiago Pinto, portoghese come lui: «Se ha detto che l'obiettivo era la Champions è un problema suo, non mio. Siamo amici, tanto amici, possiamo avere opinioni diverse ed è così, non mi piace vendere fumo. Noi siamo capaci di fare la storia, l'abbiamo già fatta e vogliamo continuare a farla, ma in finale non mi gioco la stagione, in finale mi gioco la finale».

(La Repubblica)