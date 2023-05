Roma, operazione Budapest. El Shaarawy: il resto non conta

«O tutto o niente, il resto non conta più, tutti a Budapest per un'altra finale storica, più uniti che mai». Le parole, postate sui social, sono di Stephan El Shaarawy - la prossima settimana il suo agente incontrerà la società per discutere del rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno - ma racchiudono al meglio lo stato d'animo che si respira dentro la Roma. La testa di tutti, società (che prosegue il conto alla rovescia sui propri profili social), allenatore, calciatori, dirigenti e soprattutto tifosi -alcuni sono già in Ungheria. (...) Anche (soprattutto) per questo José Mourinho a Firenze ha imposto a tutti il silenzio, con un messaggio chiaro: non si pensa più al campionato, agli arbitri o alle polemiche. (...) Vincere o perdere, in questo senso, farà una differenza enorme. Decisiva. Nell'avvicinamento alla partita continuano a tenere banco le condizioni di Paulo Dybala, che in questi giorni ha sostenuto degli allenamenti personalizzati misti a sedute di fisioterapia, di preparazione al match. La «Joya» farà si-curamente parte della spedizione, resta da capire se gli allenamenti svolti basteranno per garantire un minutaggio sufficiente a farlo partire titolare o se, come ha lasciato intendere Mourinho, possa cominciare dalla panchina per dare il suo contributo a partita in corso. Filtra ottimismo anche per Spinazzola. (...)

(corsera)