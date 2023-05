ROMA-INTER: le probabili formazioni dei quotidiani. Scelte obbligate per Mourinho: tornano Matic e Spinazzola, conferma per Solbakken

Scelte obbligate per José Mourinho. Contro l'Inter, nel match in programma oggi alle ore 18 all'Olimpico, il tecnico della Roma dovrà rinunciare ancora agli infortunati Chris Smalling, Diego Llorente, Marash Kumbulla, Rick Karsdorp e Stephan El Shaarawy, oltre all'assenza per squalifica di Zeki Celik. A mezzo servizio, invece, Georginio Wijnaldum, Paulo Dybala e Andrea Belotti, che dovrebbero andare in panchina, ma non è chiaro se possano o meno essere schierati a gara in corso in caso di necessità.

Per questo motivo, lo Special One conferma l'impianto della formazione vista mercoledì contro il Monza, con Bryan Cristante ancora al centro della difesa, con Gianluca Mancini e Roger Ibanez ai suoi lati, davanti a Rui Patricio. A centrocampo torna dalla squalifica Nemanja Matic, che farà coppia con Edoardo Bove, mentre le corsie saranno occupate a destra da Nicola Zalewski e a sinistra da Leonardo Spinazzola, pronto a tornare in campo da titolare dopo il turno di riposo in Brianza. Conferma, infine, per Ola Solbakken, che agirà alle spalle di Tammy Abraham insieme a Lorenzo Pellegrini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Matic, Bove, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

