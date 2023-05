Roma, idea Tielemans

La Roma si sta muovendo sul mercato in vista della prossima stagione e dovrà fare i conti con i paletti imposti dal Fair Play Finanziario fino al 2027. Proprio per questo motivo Tiago Pinto è alla ricerca di calciatori svincolati proprio come accadde l'anno scorso con Mile Svilar, Nemanja Matic, Andrea Belotti e soprattutto Paulo Dybala.

Il primo colpo per l'annata 2023/24 è Houssem Aouar, mentre il secondo potrebbe essere Evan N'Dicka, difensore che lascerà l'Eintracht Francoforte in estate. Il calciatore è seguito dal PSG e da alcuni club inglesi, ma gli agenti hanno incontrato José Mourinho poche settimane fa. Il terzo obiettivo è il centrocampista Youri Tielemans, il quale saluterà il Leicester tra quaranta giorni. Il ventiseienne può giocare sia davanti la difesa sia da trequartista e il suo ingaggio (circa 3 milioni più bonus) sarebbe alla portata della Roma. Il giocatore piace anche alla Juventus, ma i giallorossi sperano di battere la concorrenza, anche se il mantra che si recita a Trigoria è sempre uno: niente aste.

(gasport)