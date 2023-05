Ieri la Roma si è allenata a Trigoria per continuare la preparazione in vista della Salernitana, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18:30. José Mourinho opterà per un ampio turnover ed è pronto a ridare spazio ai 'bambini'. Probabile l'ingresso nella ripresa di Paulo Dybala, Chris Smalling e Georginio Wijnaldum per permettere loro di ritrovare la forma migliore.

(La Repubblica)