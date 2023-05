Risate, sfottò e selfie: Totti sul campo di padel sfida con Jannik Sinner

Nella giornata di ieri Jannik Sinner e l'ex capitano della Roma Francesco Totti si sono sfidati in una partita di padel. "È stato un onore conoscere Francesco", le parole del tennista al termine dell'evento. La risposta dell'ex numero 10 non si è fatta attendere: "Vivere Sinner sul campo da padel è emozionante. Secondo me allenandosi potrebbe diventare forte anche qui. Magari avercelo il braccio di Jannik... Il padel è uno sport importante per giovani e adulti, non ha età. È divertente e impegnativo, ti fa conoscere tante persone". I due hanno giocato al fianco di Michele Bruno e Giulio Graziotti, membri della nazionale italiana. Tra le tante battute e risate che hanno accompagnato la partita, quando dal vicino Campo Centrale del Foro Italico è arrivato un boato, probabilmente per un bel punto, Totti ha scherzato: «Aho, ha segnato la Roma».

(La Repubblica)