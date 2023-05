Ricordi da scudetto: festeggia la Roma ‘83

L‘8 maggio saranno passati 40 anni dal pareggio 1-1 di Genova che portò alla vittoria matematica del secondo scudetto della Roma. Per celebrare questa ricorrenza, è iniziata una rimpatriata tra gli ex giocatori di quella squadra. Una delle tante tappe va in scena in una location nei pressi di via Cavour: un’esclusiva cena di gala. All’interno dell’elegante ritrovo si intravedono luci rosate e lo stemma della Magica proiettato su un grande schermo con le date celebrative.

Tra i primi ad arrivare Luciano Tessari, vice allenatore nell’anno dello scudetto. Ecco Francesco Fiorini, figlio dell’immortale Lando, con la moglie Jara. Appare lo storico medico della Roma Ernesto Alicicco. Scendono dal taxi Ettore e Riccardo Viola. Poco dopo compare, a piedi, Rosella Sensi. Tra i gloriosi giocatori del quarantennale posti prenotati per Roberto Pruzzo, Sebino Nela, Franco Tancredi, Pietro Vierchowod, Ubaldo Righetti, Franco Superchi, Michele Nappi, Odoacre Chierico, Alberto Faccini, Claudio Valigi, Paolo Giovannelli, Alessandro Biagini, Roberto Scarnecchia e Maurizio Iorio.

Arrivano tutti a bordo di un pullman come ai vecchi tempi. Una scelta fortemente voluta da Dan Friedkin, presidente della Roma, che saluta il neo Ceo della As Roma Lina Souloukou. Ci sono anche l’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk, il comico Max Giusti e Raffaele Ranucci, all’epoca vice-presidente della Roma. All’interno prendono posto vari rappresentanti di organizzazioni benefiche. E arrivano ancora altri pullman con invitati. Brindisi fino a tardi alla gloria che fu.

