Resa Roma, Mou: “Uniti saremo più forti di tutto”

Più forti di tutto. Anche del risultato. È il messaggio lanciato da Josè Mourinho alla Roma dopo il ko con l’Inter, quando ha chiamato a raccolta i suoi uomini in mezzo al campo con l’obiettivo di cementare ulteriormente il gruppo in vista della prima semifinale di Europa League, giovedì sera all’Olimpico col Bayer Leverkusen. Non a caso, nonostante la sconfitta precluda praticamente la corsa-Champions, lo Special One si è detto fiero del gruppo: “Rispetto lo sforzo di chi ha giocato stanco, con una gamba sola o con una frattura alla costola. Ringrazio anche i bambini che ci hanno aiutato e uno stadio che ci sostiene sempre, il legame che si è creato con i tifosi è fantastico“. [...] Bocca cucita invece sul proprio futuro: “Io lavoro per la società e faccio il meglio. Sono più di un allenatore e qualche volta mi stanco. Ma ho la capacità di ritrovarmi di nuovo“. Pellegrini e compagni torneranno ad allenarsi domani al Fulvio Bernardini, in vista del primo scontro con il Bayer Leverkusen in programma tra quattro giorni. In ballo c’è ancora la possibilità di alzare il secondo trofeo europeo consecutivo, che varebbe la partecipazione alla prossima Champions. Una chance che Mourinho e i suoi non vogliono sprecare.

(corsera)