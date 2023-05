Recuperi pesanti, Matic dà la carica: «Una notte unica»

Celik dovrebbe partire dal via, Smalling, El Shaarawy e Dybala andranno invece in panchina, pronti a subentrare in caso di necessità. Insomma, la vigilia di Mourinho è stata marchiata da buone notizie, che gli rendono un po' meno pesante l'attesa per la sfida di stasera. (...) Per lo stile di partita che farà la Roma, infatti, avere un terzino "bloccato" come il turco è più utile di uno poco propenso alla fase difensiva come è invece Zalewski. Tra Smalling e Dybala, invece, è molto più facile che possa trovare spazio e minuti la Joya, che Mou vuole preservare il più possibile, anche in considerazione del rischio-supplementari. (...) Ed allora a guidare la Roma verso la finale sarà Nemanja Matic, il professore, che di finali di Europa League ne ha perse due (nel 2013 con il Benfica e nel 2021 con il Manchester United). Il serbo ha vinto tanto, ma mai un trofeo internazionale. E allora quale l'occasione è propizia: «Un motivo in più per vincere, ma sappiamo bene che prima c'è da superare un ostacolo duro come il Leverkusen. E non sarà certo facile» (...)

(gasport)