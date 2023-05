Qui a Budapest la rosa è rifiorita

Finalmente c'è anche la panchina. E la sua rosa. Appuntamento in total (o quasi) roster. Mou ritrova la Roma proprio per la notte più attesa. A Budapest, alla Puskas

Arena, anche lui potrà scegliere. Come non gli è ma capitato nelle ultime settimane. Meglio, da qualche mese. Potrà decidere su chi puntare e quale strategia individuare nella sfida contro il Siviglia. [...] A Budapest c'è invece arrivato con i suoi fedelissimi. Dybala, non fa niente se appena uscito dalla convalescenza, c'è. Come Spinazzola.

Mourinho, però, può soprattutto contare su interpreti che hanno caratterizzato il percorso in Europa League. A cominciare da Smalling. Il suo primo tempo con la Fiorentina è stata la migliore risposta nel pomeriggio del Franchi. Non l'unica di sostanza dell'ultimo match di campionato. Pensiamo all'equilibrato Lorente e al finalizzatore El Shaarawy che ultimamente - unico tra gli attaccanti - ha il gol in canna. A Firenze, senza guardare come è finita, ha superato il test pure Celik. La scelta insomma c'è, sul più bel-lo. Adesso tocca a Josè. Che all'Olimpico, solo un mese fa (29 aprile), contro il Milan si ritrova con appena 20 giocatori. Giovani e riserve.

