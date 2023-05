Psg, salgono le azioni di Mourinho ma il sogno è Zidane

Al Psg è la Champions League il vero sogno degli emiri del Qatar. Per questo adesso a Parigi salgono le quotazioni di José Mourinho – uno specialista in vittorie – come erede di Galtier, destinato alla giubilazione a fine stagione. Occhio, però, perché il futuro non è ancora scritto. Fino a poco tempo fa, infatti, nelle segrete stanze della società di escludeva il possibile arrivo dello Special One e, d’altra parte, anche nell’entourage del portoghese non c’era grande entusiasmo nell’intraprendere l’avventura parigina, nonostante la possibilità di faraonici investimenti, almeno in confronto a quelli concessi alla Roma. [...] Una cosa è certa: il vero sogno del Psg sarebbe convincere Zinedine Zidane ad accettare la loro offerta. Proprio per questo stanno elaborando una possibile lista di alternative, che adesso contiene anche Mourinho, ma non solo.

(gasport)