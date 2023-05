Prove tecniche di play off: tre scontri da Champions rianimano il campionato

L’allegra evasione del Napoli dagli affanni della classifica di maggio apre la strada al programma più bello non solo dei cinque rimasti su un cartellone in esaurimento, ma potenzialmente dell’intero campionato. La giornata numero 34 contiene infatti due sole partite tra formazioni distanti, Napoli-Fiorentina e Udinese-Sampdoria. Gli altri otto match sono scontri diretti tra squadre sedute sullo stesso ramo di classifica. Nell’area coppe si affrontano le squadre che vanno dal secondo al settimo posto. Il secondo round del duello incrociato fra Roma e Milano in programma oggi avrà cospicui riflessi.

Roma-Inter mette di fronte una squadra severamente colpita dagli infortuni e la grande più in forma del momento. Mourinho centellina Dybala fra Inter e Bayer, è il suo passepartout per le aree avversarie ma non sa quanta benzina abbia ancora nel serbatoio. Stando alle ultime dichiarazioni, viene da pensare che questo convulso finale sarà dirimente per la permanenza di Mou, che in realtà non pensa più all’Europa League come un’alternativa, ma ne ha fatto l’obiettivo principale.

Criticato anche oltre i suoi demeriti nel corso della stagione, Simone Inzaghi vede davanti a sé un ultimo chilometro ricco di possibilità fra semifinale di Champions — dove parte col 51% di chance, il momentum dell’Inter è migliore rispetto a quello del Milan — e finale di coppa Italia. La verità è che nel momento chiave della stagione la Roma ha perso uomini, l’Inter ne ha guadagnati (Lukaku, Brozovic).

(La Repubblica)