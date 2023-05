Pronti per Budapest

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Smalling, El Shaarawy e Dybala, due partite per tornare al 100%. In vista della finale di Europa League a Budapest in programma il prossimo 31 maggio, la Roma cercherà di recuperare tutti gli infortunati delle ultime settimane, in modo da affrontare il Siviglia nelle migliori condizioni possibili. In questo contesto si inseriscono le gare di domani contro la Salernitana e quella in programma il prossimo 27 maggio contro la Fiorentina. Mourinho ha già dimostrato di saper gestire al meglio le forze dell’organico in una situazione di completa emergenza ed è quindi prevedibile che in vista di una finale europea - la seconda consecutiva per la Roma, la decima in carriera per il tecnico portoghese - l’utilizzo dei giocatori sarà calcolato fino all’ultimo dettaglio, perché questi ultimi – come affermato dallo stesso Special One nel post-partita di giovedì scorso in merito al lavoro per recuperare Smalling – fanno la differenza.

Abbandonato l’obiettivo di una qualificazione in Champions League tramite il campionato, i giallorossi sfrutteranno le due gare per mettere minuti nelle gambe a tutti quei giocatori che tornano da un infortunio: ci sarà spazio, tra Salernitana e Fiorentina, quindi per Smalling, già in campo per dieci minuti giovedì scorso, Dybala, El Shaarawy e Llorente, con quest’ultimo che è tornato ad allenarsi con il resto della squadra a Trigoria da due giorni. I due match di Serie A serviranno inoltre per far riposare gli stakanovisti che non hanno mai lasciato il campo, come Cristante, Mancini e Pellegrini.

In occasione della gara con la Salernitana la società ha voluto organizzare numerose iniziative legate al lancio della campagna abbonamenti, festeggiando tutto l’amore che i tifosi hanno dimostrato alla squadra in questa stagione riempiendo l’Olimpico partita dopo partita. Una festa in uno stadio nuovamente sold-out, che partirà proprio nel riscaldamento, quando verranno premiati il primo tifoso che è riuscito a rinnovare l’abbonamento e il primo che ne ha acquistato uno nuovo per la prossima stagione. Entrambi riceveranno un riconoscimento direttamente dalle mani di una delle «Legend» giallorosse. All’intervallo della gara di campionato ci sarà poi l’annuncio dei vincitori del secondo concorso indetto dalla Roma, previa iscrizione sul sito ufficiale del club. Alcuni tifosi presenti allo stadio verranno infatti selezionati per incontrare, al termine della partita, Pellegrini e compagni, ricevendo inoltre un pallone autografato e una maglia celebrativa con lo slogan della campagna abbonamenti («Io sono la Roma») – che verrà inoltre lanciata sugli spalti da Romolo nel pre-partita e nell’intervallo e potrà essere acquistata a partire dal 23 maggio negli store ufficiali dei giallorossi.