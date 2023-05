Professor Matic, manca l'acuto di coppa: «La gara più importante della carriera»

A 34 anni alcuni treni passano e non tornano più. È il caso di Matic, capace di vincere in carriera tre Premier, una FA Cup, una coppa di Lega inglese, una coppa nazionale in Portogallo ma mai un trofeo europeo. (...) Questa sera ha l'opportunità di riprovarci. Superare il Bayer Leverkusen e poi giocarsela di nuovo in finale con la vincente tra Siviglia e Juven-tus: «Sì, in realtà di finali ne ho giocate due (l'altra è quella con il Manchester United contro il Villarreal del 2021, ko 12-11 dopo una serie interminabile di calci di rigore, ma non giocò nemme-no un minuto, ndr) e perse en-trambe. Ora voglio riprovarci». (...) Fisico rubato al basket, sorriso gentile e occhi di chi, dopo 18 anni di calcio giocato ad altissimi livelli, ne ha viste tante. Quindi inutile andarlo a stuzzicare sul futuro del tecnico che continua a catalizzare l'attenzione dei media anche alla vigilia di una gara così importante: «Non è il momento di parlarne, pensia-mo soltanto ad andare in finale». In stagione ha già toccato quota 46 presenze, numeri che non registrava da quando giocava nel Chelsea, targato Mourinho: «Lavorare con José è specia-le. Mi ha sempre dato fiducia, mi piace essere allenato da lui». (...)

(Il Messaggero)