Primavera: oggi la sfida contro l'Udinese, Guidi orientato verso il 4-3-3

La Roma Primavera è chiamata ad alzare la testa in campionato per continuare a sognare il piazzamento nei piani alti della classifica. Il quarto posto, di proprietà del Sassuolo, dista solamente un punto. Nelle ultime sei giornate solo una vittoria due pareggi e tre sconfitte per la squadra di Guidi. Alle ore 13, scenderà in campo in casa dell'Udinese.

Guidi dovrebbe proporre nuovamente il 4-3-3. In porta si scalda Del Bello, mentre in difesa sono pronti Louakima, Keramitsis, Silva e Falasca; a centrocampo dovrebbero esserci Vetkal, D'Alessio e Pagano, con Cassano, Majchrzak e Cherubini a formare il tridente offensivo.

(Il Romanista)