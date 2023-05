Primavera, giallorossi in trasferta a Udine

IL TEMPO (M. VITELLI) - Oggi alle 13 la Roma Primavera di Federico Guidi sfida in trasferta l’Udinese. Con 52 punti conquistati in 32 partite giocate i baby-giallorossi sono al momento sesti in classifica (ultimo posto utile per i playoff), mentre gli avversari di giornata occupano il penultimo posto. Nell’ultima uscita, la Roma ha pareggiato 2-2 con il Cagliari e l’allenatore dei capitolini ha giustamente richiamato tutti alla massima concentrazione. «Stiamo pagando delle disattenzioni, il pericolo è sempre dietro l’angolo e così vengono vanificate le cose fatte bene», le sue parole.

A venti giorni dal termine della stagione, la Roma (che ha già conquistato la Coppa Italia di categoria in finale contro la Fiorentina a Salerno) può ancora dire la sua in campionato, ma serve fare punti, a partire da oggi.

Intanto, resta la soddisfazione di aver portato in Prima Squadra tanti ragazzi. L'ottimo lavoro di Guidi ha infatti permesso a José Mourinho, spesso in emergenza per squalifiche ed infortuni, di poter attingere dalla rosa dei «bambini» in diverse occasioni.