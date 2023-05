Pellegrini e Mancini: “Altro che pullman… Vogliamo il trofeo”

Alzare due coppe in due anni non è da tutti. E anche se Lorenzo Pellegrini è uno che le emozioni le sa gestire, è chiaro che il pensiero un pochino lo agiti. Ma allo stesso tempo lo esalta, perché il capitano della Roma sa bene che sarebbe un altro passo nella storia giallorossa. «Sappiamo bene quanti sacrifici abbiamo fatto per arrivare fin qui e quanto abbiamo voluto questa finale – dice lui -. È il giusto coronamento di un percorso, una finale fantastica da giocare». [...] Poi c’è spazio anche per Gianluca Mancini, che oggi dovrà limitare le bocche da fuoco del Siviglia: da Gil a Lamela o Suso. «Questa è una partita diversa da tutte le altre, ci dovremo mettere il giusto mix di tutta una serie di cose. Ma ce la siamo meritata alla grande e siamo felici di poterla giocare. Il Siviglia è sicuramente una grande squadra, ma abbiamo preparato bene la partita e sappiamo come affrontarla. Dybala? Intanto ha già visto il campo, cammina, sta bene, speriamo che possa darci una mano»

(gasport)