Paura Inzaghi: «Tante insidie». Tocca a Lukaku

IL TEMPO (M. VITELLI) - Simone Inzaghi non si fida. Nonostante la Roma di José Mourinho arrivi al supermatch dell’Olimpico decimata, l’allenatore dell’Inter fiuta i pericoli. «Dobbiamo preparare la partita nel migliore dei modi – spiega – perché i giallorossi hanno un ottimo allenatore e mi aspetto tante insidie». Con la valanga di gol rifilati al Verona, il comparto offensivo sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori. «Sono momenti, sappiamo che gli attaccanti vanno a periodi – sottolinea il mister di Piacenza – ora abbiamo ritrovato i gol e sono fiducioso perché stiamo segnando con continuità». Anche dietro le cose sembrano migliorate. «Penso che sia merito di tutta la squadra – continua Inzaghi – quando non si subiscono reti non è solo per il lavoro dei difensori».

Contro la Roma dovrebbero tornare titolari Bastoni, Barella e Lukaku, con Correa in vantaggio su Dzeko per dare sostegno al belga in attacco. Sulle fasce, probabili dall’inizio Dumfries e Dimarco, mentre ci sarà ballottaggio fino all’ultimo tra Mkhitaryan e Calhanoglu per una maglia. Ha lavorato a parte D’Ambrosio, vittima di un leggero affaticamento muscolare che comunque non preoccupa. Ancora out Skriniar e Gosens.