Paulo si ferma, ma non molla: Mou lo aspetta

Nella seduta di lunedì Dybala ha avvertito un fastidio alla caviglia sinistra, quella scambiata per un pallone da Palomino in Atalanta-Roma. Si è fermato immediatamente e ieri ha preferito non allenarsi, sottoponendosi alle cure dello staff medico giallorosso. La speranza di essere presente domani nell'andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen è sempre viva ma è chiaro che la giornata di oggi potrebbe risultare decisiva.

Probabilmente Mourinho lo preserverà anche nella seduta odierna. Ma la risposta dovrà darla il calciatore che ce la sta mettendo tutta per essere presente. Ieri sera, alle 18, era ancora sul lettino del fisioterapista provando a sfiammare l'arto. Mou attende. È pronto a farlo giocare anche senza allenamenti. È tutta la Roma che cambia con Paulo in campo. Perché i grandi calciatori infondono quella tranquillità necessaria anche se a mezzo servizio.

Di fatto, José deve però cautelarsi. E qualora Dybala dovesse partire dalla panchina o nella peggiore delle ipotesi essere convocato in stile Monza la scelta dello Special sembra virare sul doppio centravanti.

Spinazzola oggi è atteso in sala stampa vicino al guru lusitano. Ieri è stato schierato regolarmente a sinistra con Celik a destra. Se non cambia nulla in giornata, questo dovrebbe essere l'assetto anti-Leverkusen con Cristante confermato in difesa in mezzo a Mancini e Ibañez. L'assetto è il 3-5-2 con Pellegrini pronto a fare il pendolo tra la mediana e in avanti per supportare i due attaccanti.

Il Leverkusen è stato studiato minuziosamente e il pericolo numero uno è stato individuato non tanto in Diaby o nel centrocampista Wirtz. I fari sono puntati su Frimpong (6 reti nel 2023). Il punto debole è stato invece individuato nella difesa che al di là dei nomi (Tah e Hincapie, quest'ultimo finito nel mirino della Roma in più di una sessione di mercato) soffre maledettamente quando viene presa in velocità.

Menzione finale per l'arbitro di domani sera. La designazione dell'inglese Oliver non è certo piaciuta a Mourinho: il fischietto di Ashington vanta infatti contro di lui un particolare record. Nessuno in Premier, ha assegnato in media più rigori contro lo Special One.

