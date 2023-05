Partirà dalla Roma il valzer dei direttori. In arrivo Modesto

[...] È quello di Ariedo Braida il nome di colui che potrebbe essere in grado tamponare il buco che potrà aprirsi in seguito all'addio di François Modesto. L'attuale direttore dell'area tecnica del club lombardo, infatti, ha un biglietto "solo andata" pronto in direzione Roma, sponda giallorossa, "convocato" alla Roma da Lina Souloukou, ex ad dell'Olympiacos Pireo dove aveva già lavorato, proficuamente, con lo stesso Modesto. Non è ancora chiaro se il club giallorosso voglia costituire una joint-venture tra lui e l'attuale general manager Tiago Pinto che, comunque, ha offerte in Spagna e in Premier League. [...]

(Tuttosport)